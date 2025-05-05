Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan, Şuhut Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek devam eden yenileme çalışmaları hakkında yerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Uyan, ameliyathane zeminindeki tamamlanan işlemlerle birlikte hastane hizmet binası çatısında planlanan revizyon projelerini yerinde değerlendirdi. Ziyaret sırasında Başhekim Opr. Dr. Soner Taşar ve hastane yöneticileri, yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Destek Hizmetleri Başkan Yardımcıları Servet Gökçe ve Mustafa Başaran da incelemelerde Uyan’a eşlik etti.