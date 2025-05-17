Sağlık Bakanlığı’nın "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla uygulamaya koyduğu Normal Doğum Eylem Planı çerçevesinde, Afyonkarahisar’da "Ebelik Eğitimlerinin Güçlendirilmesi" faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen 5 günlük eğitim programının 2.’nci grup etabı tamamlandı. Üç gün teorik, iki gün ise pratik olarak düzenlenen eğitimlere, kamu ve özel hastanelerde görev yapan 39 ebe katıldı. Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner, Doç. Dr. Elif Yağmur Gür, Ebe Fatma Yurdunuseven, Ebe Kevser Ertuğrul, Ebe Özlem Durmuş Tekin ve Ebe Kübra Güreli’nin katkılarıyla yürütülen eğitim sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu, törende yaptığı konuşmada eğitimin sağlık çalışanlarının mesleki gelişimine önemli katkılar sağladığını belirterek, eğitimciler ve katılımcılara teşekkür etti.