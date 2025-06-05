Türkiye’nin önde gelen termal bölgelerinden Afyonkarahisar’da konumlanan Oruçoğlu Termal Otel misafirlerine mineral bakımından zengin, berrak ve özel bir termal su deneyimi sunuyor.

Oruçoğlu Termal Otel’in CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, termal tatil denilince ilk akla gelen yer olan Afyonkarahisar’ın şifalı suları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Canarslanlar, "Hayalinizdeki tatili düşünün, şifalı termal suların içinde bedeninizi arındırıyor, modern konforla çevrili bir ortamda dinleniyor, aynı zamanda kendinize yatırım yapıyorsunuz. Tüm bunları bir arada sunan bir yer var o da Oruçoğlu Termal Otel. Türkiye’nin termal cenneti Afyonkarahisar’da yer alan Oruçoğlu, sadece bir otel değil, hem ruhunuzu hem bedeninizi tazeleyen benzersiz bir deneyim sunuyor.

"Otelimiz yalnızca konaklama değil, aynı zamanda bir doğal tedavi ve yenilenme merkezi"

Oruçoğlu Termal Otel’in tercih edilme gerekçelerini anlatan Canarslanlar şunları söyledi:

"Oruçoğlu Termal Otel’in en güçlü yanı, sahip olduğu doğal şifa kaynağı termal suyudur. Türkiye’nin önde gelen termal bölgelerinden biri olan Afyonkarahisar’da konumlanan tesis, misafirlerine mineral bakımından zengin, berrak ve özel bir termal su deneyimi sunuyor. Bu özel su, otelin SPA ve termal havuz alanlarında misafirlerin kullanımına sunularak, dinlendirici ve yenileyici bir atmosfer oluşturuyor. Oruçoğlu’nun sunduğu bu ayrıcalıklı deneyim, misafirlerine sıradan bir tatilin ötesinde bir rahatlama hissi yaşatıyor. Bu benzersiz kaynak sayesinde, Oruçoğlu Termal Otel yalnızca konaklama değil, aynı zamanda bir doğal tedavi ve yenilenme merkezi haline geliyor. Bir tatilin güzel geçmesi sadece doğayla değil, konforla da ilgilidir. Oruçoğlu Termal Otel, modern çizgilerle tasarlanmış 306 odasıyla her zevke hitap eden bir konaklama sunuyor. İster tek başınıza, ister ailenizle gelin, her ihtiyacınıza uygun bir oda mutlaka var."

"Kısa tatiller için ideal bir kaçış noktası"

Otelde kadınlara özel termal havuzlar, çocuklar için güvenli oyun alanları, aile banyoları ve özel küvetli odaların olduğunu ifade eden Canarslanlar, "SPA merkezinde aromaterapi masajlarından çamur banyolarına kadar zengin uygulamalar sunuluyor. Kendinize zaman ayırmak için daha fazla sebebe ihtiyacınız yok. Ayrıca, otelin restoranlarında sunulan sağlıklı ve yöresel lezzetler, tatilinizi adeta bir gastronomi şölenine dönüştürüyor. Oruçoğlu Termal Otel, konforu ve sağlık odaklı hizmetleriyle, tatilinizi sadece güzel değil, aynı zamanda iyileştirici hale getiriyor. Oruçoğlu Termal Otel, Afyonkarahisar şehir merkezine ve ana ulaşım yollarına çok yakın konumda. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden kara yoluyla rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bu da Oruçoğlu’nu hem uzun hem de kısa tatiller için ideal bir kaçış noktası yapıyor" diye konuştu.

"Lüks termal deneyimini çok daha uygun fiyatlarla yaşamanız mümkün"

Otelde sunulan hizmetlerin tamamı, uzun yıllara dayanan tecrübe ile sunulduğuna dikkat çeken Canarslanlar, "Misafir memnuniyeti odaklı yaklaşım ve profesyonel hizmet anlayışı, Oruçoğlu’nu tekrar tekrar tercih edilen bir marka haline getiriyor. Personelin güler yüzü, hijyenik ortam ve müşteri odaklı çözümler sayesinde kendinizi gerçekten özel hissedeceksiniz. Oruçoğlu Termal Otel, sadece bir otel değil sağlığınız, konforunuz ve mutluluğunuz için düşünülmüş bütüncül bir yaşam alanı. Şifalı termal sularla dinlenmek, modern konforla rahatlamak ve sevdiklerinizle huzurlu vakit geçirmek istiyorsanız, aradığınız yer burası. Üstelik, dönemsel kampanyalar ve erken rezervasyon fırsatlarıyla bu lüks termal deneyimini çok daha uygun fiyatlarla yaşamanız mümkün. Sağlığınıza yatırım yaparken bütçenizi de düşünen bir tatil seçeneği arıyorsanız, Oruçoğlu tam size göre" dedi.