Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaba inşaat hâlinde devraldığı ‘Sincan Fatih Yüzme Havuzu’ndaki yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, atıl durumda kalmış alan ve yapıları Başkentlilerin kullanımına kazandırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi; 2007 yılında ilçe belediyesi tarafından temeli atılan ve kaba inşaatının tamamlanmasının ardından, uzun yıllar atıl durumda bırakılan ‘Sincan Fatih Yüzme Havuzu’nda 2022 yılında başladığı yenileme çalışmasında sona yaklaştı. Tesis; Sincan Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’ adıyla yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI

Başkent Ankara’ya yeni ve modern bir spor tesisi kazandıracakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Metropol İmar AŞ Genel Müdür Yardımcısı Veysel Alkan, çalışmalarda sona yaklaşılan tesis ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Uzun yıllar atıl durumda kalmış olan Sincan Yüzme Havuzu için 2022 yılının sonlarında gerekli tadilat çalışmaları başladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yaşatmak amacı ile Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi olarak adlandırılan tesisimizde; 764 kişi kapasiteli tribünü ve otomatik klorlama sistemi bulunan yarı olimpik yüzme havuzu, eksiksiz tasarlanmış bir spor salonu, yoga, pilates, zumba gibi grup derslerinin yapılması için bir adet stüdyo, aletli pilates salonu, açık yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, tenis kortu, voleybol sahası ve basketbol sahası bulunuyor. Çalışmaların sona yaklaştığı Atatürk Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi toplamda 7 bin metrekarelik kapalı alana, 8 bin metrekarelik peyzaj ve sosyal alana sahip. Spora ve sporcuya destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a bu güzide tesisi Ankara halkına kazandırdığı için teşekkür ederiz.”