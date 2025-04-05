Türkiye’nin ünlü Gemlik Zeytin Ağacı, İspanya’da toprakla buluştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) toplantısı kapsamında İspanya’da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, Barış Bahçesi Projesi’ne katkıda bulunarak Gemlik zeytin ağacı fidanı dikti. Cevizoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AİBPA üyesi Meclis Başkanları ve Delegasyon Başkanları toplantısı öncesinde, barışın sembolü olarak kendi ülkelerinden getirilen zeytin ağaçlarının dikim törenine katıldık. Türkiye’nin ünlü Gemlik zeytin ağacı şimdi dost ülke İspanya’da büyüyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA