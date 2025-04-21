Ankara'da Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personele yönelik Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi verildi.ANKARA (İGFA) - Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi kapsamında verilen eğitimler, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) uzmanları tarafından verildi.

Programda, afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında doğru davranış biçimleri, afet sonrası toparlanma adımları ve kriz iletişimi gibi konular ele alındı.

Katılımcıların toplumsal farkındalık oluşturma becerilerini geliştirmeye yönelik sunum teknikleri ve uygulamalı çalışmalar da eğitim içeriğinde yer aldı. Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılarak bilgi düzeyleri ölçülen katılımcılar, bireysel olarak hazırladıkları sunumları grup önünde sunarak eğitmenlik becerilerini sergiledi. Katılımcılar, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda afet farkındalık etiğimi verecek yetkinliğe sahip olacak başarıyı gösterdi.