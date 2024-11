Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hafta için her gün “Gençlik Sofrası” ismiyle öğrencilere sunduğu sıcak yemek hizmeti devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik başlattığı “Gençlik Sofrası” projesiyle hafta içi her gün üç farklı noktada ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunuyor. Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, 100. Yıl Kütüphanesi ve Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi’nde hizmet veren Gençlik Sofraları, hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında dört çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak üniversite öğrencileriyle buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştirakleri BELPA A.Ş. tarafından hijyenik koşullarda ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekler, her akşam özenle öğrencilere ulaştırılıyor. T.C. kimlik kartıyla karekod sistemi üzerinden hizmetten kolayca yararlanabilen öğrenciler, bu destekle hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de özledikleri ev yemeklerinin tadını çıkarıyor.