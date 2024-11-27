Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda banka hesabını kullandıran genç, polis tarafından gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında yaptıkları takip ve çalışma sonucu banka hesabını kullandıran Y.E.Ü.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Siber polisindeki işlemleri tamamlanan Y.E.Ü. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: iha