Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilen boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması, Ankara’da uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun öncülüğünde vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesi için boy, kilo ve vücut kitle indeksi uygulaması Ankara’da da başladı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda kurulan bilgilendirme stantlarında, vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Yapılan ölçümlerin ardından vücut kitle indeksi değerleri fazla çıkan vatandaşlar, sağlık personeli tarafından sağlıklı hayat merkezlerine ve aile sağlık merkezlerine yönlendirildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ile Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe bilgilendirme stantlarına gelerek, uygulamayı yerinde inceledi.

"Fazla kilolarla mücadele edip bu projeyi ve programı önemsiyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, proje kapsamında fazla kilolarla mücadele etmeyi amaçladıklarını ve bu projeyi 81 ilde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Fazla kilolarla mücadele edip bu projeyi ve programı önemsiyoruz. Programımız 81 ilde ve ilçelerimizde çalışan sağlıkçılarımızın hafta içi ve hafta sonu mesaisini gözetmeden vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği alanlarda, pazarlarda, alışveriş merkezlerinde ve diğer vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği alanlarda stantlar kurarak, sağlıkçılarımız tarafından boy ve kiloları ölçülüyor. Vücut kitle indeksleri de burada hesaplanarak fazla kilolarla mücadele kapsamında aile sağlığı merkezlerimize, aile hekimlerimize ve sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriliyor. Türkiye’de şu anda 300’e yakın sağlıklı hayat merkezimizle ücretsiz bir şekilde diyetisyenlerimiz, psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız, çocuk gelişimcilerimiz ve fizyoterapistlerimiz hizmet vermekte. Bu kapsamda özellikle bu proje kapsamında diyetisyenlerimiz ve fizyoterapistlerimiz hem sağlıklı beslenme hem de sağlıklı yaşam için hareket etme kapsamında sağlıklı hayat merkezlerimizde buradaki stantlarımızdan yönlendirilen tüm vatandaşlarımızı ücretsiz hizmet verme noktasında hazır bekliyorlar" dedi.

"Buradaki amacımız vatandaşımızın sağlıklı yaşaması ve sağlığını koruması"

Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ise, kurulan bilgilendirme stantları sayesinde vatandaşların sağlıklı yaşamasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bakanlığımızın yeni uygulamaya koyduğu ‘İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa’ programı çerçevesinde 10 Mayıs itibarıyla Türkiye genelinde bir kampanya başlatıldı. Buradaki amacımız vatandaşımızın sağlıklı yaşaması ve sağlığını koruması adına bu program kapsamında kilosunu, boyunu ölçerek elde ettiğimiz endeks değeri 25’in üzerinde olan vatandaşımızı sağlıklı hayat merkezlerimizle, aile sağlığı merkezlerimizle, ilçe sağlık müdürlüklerimizle ve çeşitli sağlık birimlerimizle buluşturmak istiyoruz. Burada vatandaşımız bu değerlerini öğreniyor, eline verdiğimiz karekodlu kartlarla ilgili birimlerdeki diyetisyenlere yönlendiriliyor ve burada vatandaşların diyetisyenlerden aldıkları öneriler doğrultusunda yaşıyor. Bundan sonraki süreç safahatinde kilosunu ideal ölçülere getirmeye çalışıyor ve daha sonra kronik hastalıklardan korunma, obeziteden korunma, diyabetten, eşitli kardiyovasküler risklerden korunma adına da takipleri yapılıyor. Bu takiplerimizi de aile sağlığı merkezlerimizde aile hekimlerimiz gerçekleştiriyor. Ankara’da 120 noktada, bunun dışında birçok meydanda, alışveriş merkezinde, parkta, özellikle vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde vatandaşımıza bu hizmetimizi sağlayacağız ve vatandaşımıza da bu hizmete katılmayı davet ediyoruz. Ankara’daki hedefimiz 700 bini geçmek" diye konuştu.

"Ülkemiz güzel bir adım başlatmış oldu"

Kızılay Meydanı’ndan geçerken stanta gelerek vücut kitle indeksini ölçtüren Ahmet Emirhan Kandil, bu uygulamayla Sağlık Bakanlığı’nın güzel bir adım attığını belirtti. Kandil, "Vücut kitle indeksim şu an normal, normal kilomda çıktım. Boyum 1 metre 80 santimetre, 56 buçuk kilodayım. Sağlığıma dikkat ediyorum. Öncelikle kahvaltımı yapıyorum. Öğlen yemeğim zaten düzenli, akşam yemeğimi de yiyorum. Ben 17 yaşındayım, şu an stajyerim. Üç öğünümü gayet de güzel besleniyorum. Sadece biraz fazla su içmiyorum. O yüzden düzenli beslenmeyi düşünüyorum. Bence ülkemiz güzel bir adım başlatmış oldu. Kilolu bireylerin veya zayıf bireylerin tespit edilmesi bence gayet güzel bir şey. Çünkü geçen bir haber okudum, Avrupa’da son 5 yıldır obez bir ülkeymişiz. Bu uygulamanın başlatılması gayet güzel olmuş" ifadelerini kullandı.