Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) heyeti, üniversitelerde görev yapan idari personelin öncelikli sorunlarına çözüm aramak için üniversite rektörlerine ziyarette bulundu.

ÜNİPERSEN, üniversitelerde görev yapan idari personelin sorunlarını doğrudan muhataplarına aktarmak ve çözüm odaklı kurumsal diyaloğu güçlendirmek için rektör ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Erhan Aran ve Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör’ü, Bitlis Eren Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Kadir Tekin ve Yönetim Kurulu, Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş’ı, Batman Üniversitesi ÜNİPERSEN Temsilcisi Yahya Aydın ve Yönetim Kurulu ise Rektör Prof. Dr. İdris Demir’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmelerde tayin hakkının yasal zemine oturtulması, görevde yükselme süreçlerinin şeffaf ve liyakate dayalı yürütülmesi, 13-B/4 görevlendirmelerinde öngörülebilirliğin sağlanması, banka promosyonlarının güncel ekonomik şartlara göre yeniden düzenlenmesi, yemek ücretleri, servis ve lojman imkânları ele alındı.

"İdari personelin gücü birliğinden gelir"

ÜNİPERSEN yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın kurulduğu günden bu yana idari personelin sesi olma sorumluluğuyla hareket ettiği belirtilerek, üniversitelerde emeğin görünür olduğu, adil, öngörülebilir ve liyakate dayalı bir çalışma düzeni için temasların devam edeceği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır idari personel, başkalarının gölgesinde bırakıldı. Siyasi ajandaların, öğretmen merkezli sendikaların ve göstermelik temsilcilerin arasında idari personelin adı bile anılmadı. Ama artık ÜNİPERSEN var. Üniversiteleri ayakta tutan, her kademede işleyen çarkın emektarı idari personelin sesi artık daha gür çıkıyor. ÜNİPERSEN olarak yıllardır görmezden gelinen sorunları masaya taşıyor, çözüm adımlarını atıyoruz. Bugün tayin hakkı diyorsak, görevde yükselmede adalet diyorsak, banka promosyonlarında güncelleme talep ediyorsak bu idari personelin hakkını savunan kararlı bir sendikanın varlığı sayesindedir."