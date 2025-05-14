Denizli’nin yüz yıllardır devam eden gelenek bu yıl Çardak ilçesinde yaşatıldı. Kimya zirvesinde buluşan yüzlerce vatandaş, kurban kesip yağmur için dua etti.

Denizli’nin Çardak ilçesi sınırları içinde bulunan Beylerli Dağında yüz yıllardır yapılan yağmur duası geleneği bu yıl da sürdürüldü. Beylerli Dağının yaklaşık bin metre rakımda bulunan Kimya mevkiinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, kurban kesip yağmur duasına katıldı.

Kimya’da yağmur duası geleneğinin yüz yıllardır Mayıs ayı içinde yapıldığını anlatan Mustafa Abaş, "Kimya zirvesi, Çardak ve çevresinde yaşayanlar için önemli ve kıymetli bir yerdir. Dağda yaklaşık bin rakımda bulunan halkın ‘Kimya’ adını verdiği mevkii de bu ritüel her sene aynı şekilde yapılır. Dualarla, tekbirlerle Kimya Mevkii’ne yürüyerek çıkarız. Burada kurbanlarımızı Allah rızası için kesip akciğerlerini kurumuş ulu bir ağacın üzerine asarız. Kestiğimiz kurbanlardan yemek yapıp duaya katılanlara ikram ederiz. Bu yılda yağmur duamıza ilgi yüksek oldu. Uzaktan yakından gelenlerle birlikte yağmur duamızı yaptık. Dualarımızı yaptık, toplu kılınan öğle namazının ardında da etkinliğimizi tamamladık. Yüzyıllardır örf ve adetlerimize göre bu yılda Kimya etkinliğimizi tamamladık. İnşallah Allah’ım yaptığımız dualarımızı kabul etsin. Mahsullerimizi, topraklarımızı yağmursuz, rahmetinden mahrum bırakmasın. Hiçbir davet olmadan zirvede bizimle olup duaya amin diyenlere de çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da Kimya zirvesinde dualarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.