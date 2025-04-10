Eskişehir’de giyim mağazası sahibi olan Seda Öğmen, mevsim geçişleri yüzünden vatandaşların giyecekleri kıyafetler konusunda kafa karışıklığı yaşattığını dile getirirken ortaya çıkan durumu, "Biz yazlıkları çıkarırken kış geliyor, tam kar yağacak diyoruz bir anda yazlıklara geçiliyor" sözleriyle ifade etti.

Mevsim geçişlerinin sert ve hızlı bir şekilde yaşanması yüzünden vatandaşlar, özellikle kıyafet alışverişi noktasında sıkıntıyla karşılaşabiliyor. Bazı dükkanlar ilkbahar-yaz mevsimine uygun düzenlemeleri henüz yapmamışken, bazı dükkanlarda ise hala etkisini sürdüren kış şartlarına uygun kıyafet bulmakta zorluk yaşanıyor.

Eskişehir’de bir giyim mağazası sahibi olan ve yöneticiliğini yapan Seda Öğmen, sık sık değişiklik gösteren hava durumunun hem müşteriler hem de esnaf açısından çeşitli zorluklar oluşturduğunu dile getirdi. Bu noktada Öğmen, ani şekilde yükselen ve düşen hava sıcaklıklarına çözümü dükkanın bir bölümünü yazlık, bir bölümünü ise kışlık kıyafetlere ayırarak bulduğunu dile getirdi.

"İnsanlar ne giyeceğini şaşırmış durumda, herkesin kafası karıştı"

Öğmen, vatandaşların yazlık-kışlık kıyafetleri bulma ve giyme konusunda kafa karışıklığı yaşadığını ifade ederek, hızlı ve sert şekilde yaşanan mevsim değişikliklerinin mağaza çalışanlarını da ikilemde bırakan bir durum olduğunu söyledi. Hava değişiklikleriyle ilgili olarak vatandaşların ve esnafın düşüncelerini değerlendiren Öğmen, "Mevsim geçişleri yüzünden insanlar ne giyeceğini şaşırmış durumda, herkesin kafası karıştı. Bayramda mesela hava güzeldi şimdi neredeyse kar yağıyor. Biz yazlıkları çıkarırken kış geliyor, tam kar yağacak diyoruz bir anda yazlıklara geçiliyor. Bu da tabii ki işimizi ister istemez olumsuz etkiliyor. Hava değişikliklerinde de genelde en çok satan, trend olan parçaları müşterilere sunmaya çalışıyoruz. Şu an mesela biraz güneş çıksın hemen yazlık soruyorlar; tam tersi azıcık soğuk olduğunda da hemen mont arıyorlar. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"Önceden yazlık-kışlık alışverişi diye bir şey vardı, şimdi artık o da yok"

Seda Öğmen, özellikle günden güne değişiklik gösteren hava durumunun ’yazlık-kışlık alışverişi’ kavramını da sekteye uğrattığını dile getirerek, bundan dolayı fiyatların da etkilendiğini belirtti. Mevsim geçişlerinin olumsuz etkisini dile getiren ve vatandaşların talebini karşılayabilmek adına kendi giyim mağazasında uyguladığı yöntemi anlatan Öğmen, "Fiyatlar da ne yazık ki bu durumdan etkileniyor. Piyasaya göre mecburen zamlı fiyatlardan satıyoruz. Bunun bir diğer sebebi de bence net bir kıyafet sezonunun kalmamış olması. Örneğin daha önceden yazlık-kışlık alışverişi diye bir şey vardı ve o ara dönem sonrası geçmiş mevsimin ürünü de mutlaka biraz daha ucuzlardı; şimdi artık o da yok. Biz de ne çıkaracağımızı bilemediğimiz için mağazanın bir kısmını yazlık bir kısmını da kışlık ürünlere ayırdık, çünkü Eskişehir’de ne zaman hangi kıyafete ihtiyaç duyulacağı hiç belli olmuyor" ifadelerini kullandı.