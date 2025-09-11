Trabzonspor’un Manchester United kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Andre Onana’yı bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır’ı Galatasaray’a rekor bir satışla transfer etmesinin ardından renklerine bağladığı Andre Onana Trabzon’a geldi. Özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon havaalanına ailesiyle birlikte gelen Kamerunlu oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Karşılama sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Onana, "Şehre yeni geldim ve çok mutluyum, yeni bir projeye başlıyoruz, yeni bir macera benim adıma o yüzden çok mutluyum. İnsanların buraya kadar gelip beni desteklemesi çok önemli bir duygu. Saha içerisinde bu sevgiye karşılık verebilmek istiyorum" dedi.

"Ben her zaman hazırım"

Fenerbahçe maçında oynamaya hazır olduğunu belirten Onana, "Ben her zaman hazırım. Bu tür maçlarda her oyuncu görev almak ister. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de kendi gücümüzün farkındayız, önemli bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Transferinin gelişmesiyle eski takım arkadaşı Altay Bayındır ile de görüştüğünü belirten Onana, "Başka isimlerle de görüştüm. Hepsi güzel şeyler söyledi. Trabzonspor’a transferimle ilgili yaptığım görüşmeler hep olumlu gitti ve çok iyi gelişti. Günün sonunda buradayım" dedi.

Taraftara üçlü çektirdi

Bordo-mavili takımın taraftar grupları da Onana ile kısa bir görüşme yaparak oyuncuya destek verdi ve güvendiklerini belirttiler. Onana’nın havaalanı çıkışı sırasında ise kendisini bekleyen bordo-mavili taraftarların büyük coşkusu ile karşılaştı. Taraftarların üçlü çektirme isteğini geri çevirmeyen yıldız oyuncu kendisini bekleyen araca güçlükle binerek sağlık kontrolleri için havaalanından ayrıldı. Oyuncunun yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi.