Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararlarını bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Söz konusu kararlarda bazı partiler hakkında suç duyurusu yapıldı.ANKARA (İGFA) - Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali hesaplarına yönelik denetim kararlarını 25 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de kamuoyuna duyurdu. 11 Şubat ve 27 Mart 2025 tarihlerinde alınan kararlar, siyasi partilerin mali şeffaflığını değerlendirdi.

Kararlara göre; E: 2017/33, K: 2025/1 (11/2/2025): Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 2016 yılı mali hesapları denetlendi.

E: 2024/19, K: 2025/2 (27/3/2025) ve diğer kararlar (E: 2024/20, 2024/32, 2024/37, 2024/41, 2024/47, 2024/76, 2024/94, 2024/98): Genç Türkiye Partisi, Halkın Sesi Partisi, Doğuş Partisi, Güzel Parti, Hak ve Adalet Partisi, Cumhuriyet ve Adalet Partisi gibi partilerin mali denetimleri tamamlandı.

Denetimlerde bazı partilerin hesaplarının incelenemediği tespit edilirken, Anayasa Mahkemesi, bu durumda olan 9 partinin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu denetimlerde, Anayasa’nın 68. ve 69. maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu kapsamında gerçekleştirildi. Kararlar, partilerin gelir-gider kayıtlarının doğruluğunu ve yasalara uygunluğunu değerlendirdi.

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–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2017/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/1 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/2 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/3 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/4 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/5 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/6 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/7 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/76 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/8 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/9 Sayılı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2025/10 Sayılı Kararı