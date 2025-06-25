6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma alanı olarak kullanılan ve büyük ölçüde tahrip olan Yenimahalle’deki 75. Yıl Koşu Parkı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla baştan sona yenilenerek halkın hizmetine sunuldu.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan çalışmalar kapsamında parkın yürüyüş yolu modern zemin kaplamalarıyla yenilendi; çimlendirme, sulama sistemleri, dinlenme ve spor alanları ile yeşil alanlar tamamen yeniden düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Başkan Tutdere, parkın yeni haliyle Adıyamanlılara sağlıklı yaşam, spor ve dinlenme alanı sunduğunu belirtti.

Başkan Tutdere, "Adıyaman’da ilk kez halı zeminli bir spor ve sağlıklı yaşam parkını halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla birlikte bu güzel ortamda bir aradayız. Tüm kıymetli hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam ve stres atmak için bu parka davet ediyorum. Altyapıdan üstyapıya kadar sürdürdüğümüz çalışmalarda halkımızın desteği bizim en büyük gücümüz. Gösterdiğiniz duyarlılık ve sahiplenme için hepinize teşekkür ediyorum. Adıyaman, birliğin, sevginin ve dostluğun şehri. Hep birlikte, çocuklarımız için mutlu bir Adıyaman’ı yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.