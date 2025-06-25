KONE, yeni nesil müşteri planlama aracı KONE Studio’yu Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’da kullanıma sunuyor.

Asansör ve yürüyen merdiven alanında faaliyet gösteren KONE, müşteriler için asansör planlamasını daha hızlı, daha kolay ve daha işbirlikçi hale getirmek için tasarlanmış yenilikçi bir dijital hizmet olan KONE Studio’yu Orta Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre KONE Studio, KONE’nin tüm temel planlama ve tasarım araçlarını sezgisel bir platformda bir araya getirerek müşterilerin bina özelliklerini hızlı bir şekilde girmelerini, özelleştirilebilir asansör çözümlerini keşfetmelerini ve dakikalar içinde özel planlar almalarını sağlıyor. 7/24 ve talep edilen bina tipine göre kullanılabilen platform, müşterilerin her zaman en son ürün verileri, güvenlik düzenlemeleri ve şaft boyutlarıyla çalışmasını sağlayarak en başından itibaren verimli ve doğru bir şekilde tasarım yapmalarına yardımcı oluyor.

Platform ile müşteriler şunları yapabiliyor:

3D görsellerle tasarım: KONE fiyatlandırma araçları ile senkronize edilmiş kolay, çevrimiçi bir araç kullanarak doğru dizaynı bulma.

Bina şartnamelerini tam olarak kullanma: Planlamayı optimize etmek için her zaman güncel asansör verilerine erişim.

Proje detaylarını kaydetme: Proje geliştikçe özel tasarımları depolayıp yeniden ziyaret etme.

Proje özelliklerini dışa aktarma: CAD çizimlerini, BIM modellerini ve teknik özellik sayfalarını sadece birkaç tıklamayla indirme.

Kayıt olmadan devam edin: Müşteriler, KONE Studio’yu özgürce keşfedebilir ve kullanabilir, kayıt olmak gerekmiyor.

KONE Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Loay Dajani, "KONE Studio aracılığıyla, hız, basitlik ve işbirliğini sürecin merkezine koyarak müşterilerimizin asansör projelerini planlama ve tasarlama biçimlerini dönüştürüyoruz. Bu, dijital inovasyon ve müşteri odaklılığın öncülük ettiği Rise stratejimizle mükemmel bir uyum sağlıyor" dedi.