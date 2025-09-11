Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Anamur’da 8 kilometrelik Gercebahşiş yolundan 50 kilometrelik Çataloluk grup yoluna kadar kapsamlı çalışmaları tamamladığı bildirildi. Yenilenen yollar sayesinde köylüler, üreticiler ve öğrenciler artık güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaya başladı.

Mersin’in dört bir yanında yolları Avrupa standartlarına uygun bir hale getirdiği belirtilen Mersin Büyükşehir Belediyesinin, tarımın kalbi olan Anamur’a da hak ettiği yolları yapmaya devam ettiğine dikkat çekildi. İlçe merkezinden kilometrelerce uzakta kalan köylerin grup yollarını da cadde görünümüne kavuşturan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, üreticilerden ve köylülerden tam not aldığı ifade edildi.

Kentin her yanındaki yolların konforu için gece-gündüz çalışan ekipler, Anamur’un Gercebahşiş Mahallesi’ne 8 kilometrelik asfalt çalışması yaptı. Eskiden çok dar ve konforsuz olan yolu yer yer 3 metreye kadar genişleten ekipler, alt yapı düzenlemesini de unutmadı. Öğrenci ve işçi servislerinin, üreticilerin ve köylüler ile yaylacıların aktif kullandığı yolu yenileyen ekipler, yolu en verimli şekilde kullanıma açtı.

"5 yıllık planlamada söz verdiğimiz şekilde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Anamur-Aydıncık-Bozyazı Koordinatörü Erdal Karan, Anamur ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmaları hakkında bilgi verdi. Karan, "5 yıllık planlamada söz verdiğimiz şekilde yollarımızı sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Ortalama 2 bin 500 metrelik bir yol. Burayı bitirip Yahya Kemal Beyatlı Caddesi’nde de çalışmalara başlayarak orayı da Büyükşehir Belediyesinin kaliteli yollarına kavuşturacağız" diyerek, tüm kentte çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

"Sadece merkez değil; kırsal kesimin de konforu bizim önceliğimiz"

Kurumun Anamur ve Bozyazı Yol Yapım Şefi olarak görev alan Erol Yalçın ise, 8 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdiklerini aktararak, "Burada 8 kilometrelik bir yol atıl durumdaydı. Yol üzerinde meyve üretimi yapılan seralar mevcut. Sadece şehir içi ve gurup yollarında değil yaylalarda da yol çalışmalarımız devam ediyor. Elmacılık, sebze, üzüm, bağcılık ve domates üretimi olduğundan oralara da çok önem veriyoruz"dedi.

Yapılan diğer mahallelerin yollarından da bahseden Yalçın, "Çalışmalarımızın büyük kısmını tamamladık ve yolları trafiğe açarak mahallelerin ulaşım sorununu rahatlattık" diyerek yapılan ve onarılan yollar konusunda vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi. Yalçın, "Şu an vatandaşlar çok memnun. Eskiden köyden kente göç olurdu, artık şehirden köylere göç ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak merkezde olduğu gibi köyler ve yaylalardaki vatandaşlarımızın konforunu da önemsiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Yollar hem daha konforlu hem daha güvenli

Belediyen yapılan açıkalamada:" Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde yıllardır ilçe merkezleri ve köy yollarını yenilemeye devam eden ekipler, biten yolların son olarak yol çizgilerini de çekerek yolları Avrupa standartlarına yükseltiyor. Anamur İlçesi Ovabaşı ve Çataloluk mahallelerinde yapımı tamamlanan 4,5 kilometrelik yol ile Güneybahşiş ve Çaltıbükü mahallelerine yapılan 18 kilometrelik grup yoluna sathi kaplama yapan ekipler, araç ve yaya güvenliği için yol çizgi ve şerit çalışmalarını da tamamlayarak ulaşımı daha güvenli bir hale getirdi. Anamur merkezde ise Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi’nde kaldırım çalışmalarını tamamlayan ekipler, 1000 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğindeki yolu en kullanışlı haline kavuşturdular. Yine Anamur merkezde bulunan en işlek caddelerden birisi olan Rauf Denktaş Caddesi’nin ise yol çizgilerini tamamlayan ekipler, yaya ve araç güvenliğini de sağladı"denildi.