Mersin’in Anamur İlçe Müftülüğü tarafından, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ’Peygamberimiz, cami ve namaz’ konulu konferans düzenlendi.

Anamur Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığının Camiler Haftası ve Mevlid-i Nebi temalı sinevizyon gösterimleriyle devam etti. Programda ayrıca ney dinletisi de sunuldu.

"Camiler, çocuklarımızın eğitim yuvasıdır"

Açılış konuşmasını yapan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, bu yıl Peygamber Efendimizin hicri 1500. doğum yıldönümü vesilesiyle ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı aynı kapsamda kutladıklarını söyledi. Peygamber Efendimizin Medine’de inşa ettiği ilk yapının mescit olduğunu hatırlatan Fidan, camilerin sadece ibadet değil; eğitim, kardeşlik ve dayanışma merkezi olduğunu belirtti. Çocukların camilerle iç içe büyümesinin toplumun manevi geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Fidan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ’aile’ temasıyla yürüttüğü çalışmalara da değindi.

"Gazze insanlığın ayıbıdır"

Konferansa konuşmacı olarak katılan Nevşehir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfikar Durmuş ise camilerin toplumdaki birleştirici gücüne dikkat çekti. Din görevlilerinin fedakar hizmetleriyle milletin manevi hayatına yön verdiğini ifade eden Durmuş, Filistin’de yaşanan insanlık dramına da değinerek, "Gazze bugün insanlığın ayıbıdır. Orada sabır ve sebatla ayakta kalan bir halk yaşıyor. Müslümanlar vahdeti sağlayamadıkça bu acılar bitmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Aile en büyük imtihanımız"

Durmuş, konuşmasının devamında aile kurumunun önemine vurgu yaparak, "Rabbimiz yeryüzünde ilk kurumu aile olarak belirledi. Şeytanın yıkmaya çalıştığı ilk yapı da ailedir. Bugün en sağlam yapımız olan aile müessesemiz maalesef çatırdıyor" dedi. Hz. Peygamber’in aile hayatından örnekler veren Durmuş, istişarenin ve sade yaşamın Müslümanlar için rehber olması gerektiğini ifade etti.

"Din görevlileri toplumun manevi rehberidir"

Anamur Kaymakamı Kemal Duru da programda yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Camilerimiz, yalnızca ibadethane değil; birlik ve beraberliğin pekiştiği mekanlardır. Din görevlilerimiz de toplumda barışı, huzuru ve kardeşliği tesis eden önemli birer önderdir" dedi.

Din görevlilerinin toplumsal barışın sağlanmasında önemli rol üstlendiğini vurgulayan Duru, Peygamber Efendimizin hicri 1500. doğum yılını ve Camiler Haftası’nı kutladı.

Program sonunda katılımcılara kolonya ve lokum ikramında bulunulurken, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitap ve dergiler hediye edildi. Gecenin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi ve Vaiz Muhammet Yasir Çolak tarafından dua yapıldı.