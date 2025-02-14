Anamur’da, AFAD tarafından olası afet durumlarına karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla Kızılay ve Anamur Orman İşletmesi ORKUT ekibine yönelik arama kurtarma eğitimi düzenlendi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar teorik bilgi aldılar akabinde işletme müdürlüğünün bahçesinde de uygulamalı olarak eğitim gördüler.

Eğitimde, Adana Afet ve Müdahale Merkezi’nden gelen afet müdahale uzmanları tarafından ilk yardım, arama kurtarma ve çadır kurma teknikleri anlatıldı. Bu işbirliği ile afetlere daha hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.