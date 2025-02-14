2024-2025 Sezonu Kayseri Küçük Kızlar Voleybol Ligi, oynanan final maçı ile tamamlandı. Ligde Kayseri VoleybolKulübü, şampiyonluk ipini göğüsledi.

Kayseri Küçük Kızlar Voleybol Ligi’nde kupa ve madalyalar, Kayseri Voleybol Kulübü D Takımı ile Melikgazi İzzet Öksüzkaya O.O. Spor Kulübü arasında oynanan final karşılaşmasının ardından yapılan törenle sahiplerini buldu. Kayseri Küçük Kızlar Ligini üçüncü sırada tamamlayan Kayseri Voleybol Kulübü B takımına madalyalarını ve kupasını, Melikgazi İzzet Öksüzkaya O.O. Spor Kulübü Baş Antrenörü İbrahim Çalışkan verdi. Ligi ikinci sırada tamamlayan Melikgazi İzzet Öksüzkaya O.O. Spor Kulübü takımına madalyalarını ve kupasını, Kayseri Voleybol İl Tertip Kurulu Üyesi ve Kayseri Voleybol Kulübü Başkanı Harun Şahin verdi.

Kayseri Küçük Kızlar Ligini şampiyon olarak tamamlayan Kayseri Voleybol Kulübü D takımına madalyalarını ve kupasını Uluslararası Voleybol Hakemi ve TVF Kayseri Voleybol İl Temsilcisi İsmail Yıldırım verdi.