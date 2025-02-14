Kayseri TOHM ve SEM sporcuları KuzeyMakedonya’da yapılan Fis Snowboard yarışmalarında 4 sporcu ile toplam 13 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri’de FETÖ operasyonu: Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı Kayseri’de FETÖ operasyonu: Eski Boydak Holding Genel Müdürü gözaltına alındı

Fis Snowboard yarışmaları KuzeyMakedonya’nın Popova Şapka kentinde düzenlendi. Yarışmalarda Kayseri TOHM ve SEM sporcuları aldıkları dereceler ile dikkat çekti. Kayserili 4 sporcu mücadele ettikleri kategorilerde 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandılar.

Yarışmalarda, Nesibe Yağmur Şengül 15+ Kadınlarda 1 altın 1 gümüş 2 bronz Orhun Atilla Yılmaz U15 Erkeklerde 3 altın 1 bronz Kamil Eren Şimşek U15 Erkeklerde 1 altın 1 gümüş Yusuf Ali Yurt U13 Erkeklerde 1 gümüş 2 bronz madalya kazandı.

Kaynak: iha