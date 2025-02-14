Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Okçuluk Makaralı Yay U21 Erkek Takımı Türkiye rekoru kırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Yunus Emre Arslan, Onur Semi Tetik ve Seyit Hasarpa’nın yer aldığı Makaralı Yay U21 Erkek Takımı, 2025 Salon Okçuluk Federasyon Kupası’nda büyük bir başarıya imza atarak eleme turunda 237 puan ile Türkiye Rekoru kırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, "Şehrimizi en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve sporcularımızı yetiştiren kıymetli antrenörlerimiz Emre Çömez ile Furkan Dernekli’yi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.