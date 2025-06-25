Anadolu Üniversitesi’nde "Yapay Zekâ ve Türkçenin Geleceği: Kültür, Kimlik ve Dilin Dönüşümü Sempozyumu" düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda, 27 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek sempozyuma; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Kolaç’ın koordinatörlüğünde, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ile Türk dili alanında uzman akademisyenler katılacak.

Dr. Emine Kolaç, Prof. Dr. Hülya Pilancı, Prof. Dr. Fatma Açık ve Prof. Dr. Muhammet Adıgüzel’in oturum başkanlığında, toplam dört oturumda 15 sunum gerçekleştirilecek. Dijital dönüşüm, yapay zekâ, büyük dil modelleriyle Türkçe öğretimi gibi pek çok konuda yapılan araştırmaların paylaşılacağı sempozyumun, Türk dilinin önemli katkılar sunması bekleniyor.

Sempozyum, kültürel, kimlik ve dil üzerindeki gelişmelerin disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak, yapay zekânın Türkiye’ye sunduğu fırsatlar ve olası tehditleri tartışmaya açmayı amaçlıyor. Öğrenciler, akademisyenler ve ilgili tüm üyeler için zengin bir düşünce ortamı sunması hedeflenen etkinlik, aynı zamanda dil politikaları açısından da yol gösterici olmayı hedeflendiği söylendi.