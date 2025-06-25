Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Turhan Gençoğlu, soydaşlarımıza yakın ilgili çalışmalarından dolayı Mehmet Sait Uyanık’a teşekkür etti.

Daha sonra Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Sn. Delyan Peevski’yi Bulgaristan parlamentosunda ziyaret eden Turhan Gençoğlu yaptığı açıklamada, "Bulgaristan’da yaşadıkları süre içerisinde her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan kardeşlerimiz maalesef tarihe kara leke olarak geçen asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe maruz bırakıldılar. Bu yoğun göç soydaşlarımıza çok büyük sorunları da beraberinde getirdi. 1990’lı yılların başından itibaren birçok sorunlar çözümü için ciddi çalışmalar yaptık. Büyük bir bölümü de çözüldü.

Bulgaristan’daki soydaşlarının tek temsilcisi olarak gördükleri Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi’nin son dönemde daha geniş kitlelere ulaşma yolunda önemli adımlar atmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca soydaşlarımızın zaman zaman çıkan ortaya çıkan sorunlarını çözmek için büyük çaba sarfeden başta Genel Başkan Sn. Delyan Peevski olmak üzere tüm emeği geçenlerin çabalarını takdirle karşılıyoruz. Son seçimler öncesi aramızdan ayrılan kardeşlerimizin de tamamına yakınının tekrar yuvaya dönmeleri bizler için çok büyük mutluluk kaynağı olmuştur. Bizlerin bundan sonra bölünmeden, birlik ve beraberlik içerisinde ortak hareket ederek zaman zaman ortaya çıkabilecek sorunlarımızın daha kolay çözümlenebilmesi açısından komşumuz, dostumuz, ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan Parlamentosunda söz sahibi olabilecek bir şekilde temsil edilmemiz gerekmektedir." dedi.

Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Sn. Delyan Peevski ise, partinin her zaman her iki ülkedeki insanlara destek ve ilgi içinde çalışacağını, bu desteğe güvenebileceklerini, çünkü misyonunun iki ülke arasında dostluk köprüsü olmak olduğunu söyledi.