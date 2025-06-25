Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yapay zekânın eğitimdeki kullanımına öncülük eden yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi.

Dr. Öğr. Üyesi Belgin Boz Yüksekdağ’ınkoordinatörlüğünde yürütülen; Doç. Dr. Nejdet Karadağ, Doç. Dr. Murat Akyıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aydemir’in araştırmacı olarak görev aldığı "Çoktan Seçmeli Testlerde Yapay Zekâ Destekli Seçenek Üretimi ve Performans Değerlendirmesi" başlıklı proje, sınav sistemlerine teknolojik bir boyut kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında Anadolu Üniversitesi’nin güçlü veri altyapısı kullanılarak geliştirilen yapay zekâ modelleri, çoktan seçmeli testlerdeki şıkların oluşturulmasında yeni bir yaklaşım sunuyor. Anadolu Üniversitesi e-Sertifika Programları’nda uygulamaya alınan bu sistem, sınav performansını artırmayı ve değerlendirme süreçlerini daha etkin hâle getirmeyi hedefliyor.

Disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülen çalışmanın, Türkiye’nin dijital dönüşüm ve eğitimde yenilikçilik vizyonuna katkı sunması bekleniyor. Aynı zamanda proje, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin dijital eğitimdeki öncü konumunu da pekiştiriyor.