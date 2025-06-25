Anadolu Üniversitesi yaz tatilini verimli geçirmek isteyen lise öğrencileri için büyük bir fırsat sunuyor.

Türk Telekom’un desteğiyle, Anadolu Üniversitesi ve Anakod Yazılım Akademisi iş birliğinde düzenlenen Türk Telekom Liseliler Yazılım Kampı, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir hafta boyunca uygulamalı eğitimler, atölyeler ve proje temelli etkinliklerle bir araya getirecek.

Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek

Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kamp, oyun geliştirmeden yapay zekâya, mobil uygulama tasarımından siber güvenliğe kadar birçok başlıkta uygulamalı eğitimler sunacak. 30 Haziran - 4 Temmuz 2025 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilecek kamp kapsamında öğrenciler; Unreal Engine 5, Python, C++, Unity, Blender, Flutter, DevOps ve Vibe Coding gibi güncel yazılım araçlarıyla tanışacak. Eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek. Kamp sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek; ayrıca çeşitli sürpriz hediyeler de gençleri bekliyor. "Öğren, Keşfet, Kodla!" mottosuyla hayata geçirilen program, gençlerin teknolojiye yalnızca tüketici olarak değil, üretici olarak yaklaşmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Bu kampı gençlerimize bir yaz armağanı olarak görüyoruz"

Gençleri geleceğe hazırlayan yazılım kampına ilişkin düşüncelerini paylaşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kampı gençlerimize bir yaz armağanı olarak görüyoruz. Üniversite olarak, dijital üretim yetkinlikleri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi ve teknolojiyi sadece kullanmakla kalmayıp üretebilen bir gençlik oluşturmayı önemsiyoruz. Türk Telekom’un desteğiyle yürüttüğümüz bu proje, lise öğrencilerimize ilham vererek onları geleceğin dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlayacak.