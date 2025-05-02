Anadolu Üniversitesi, Türk düşünce ve gönül dünyasının öncülerinden Yunus Emre’yi anmak için 5-11 Mayıs tarihleri arasında dolu dolu bir etkinlik programı sunacak.

Konferanslardan tiyatroya, sergiden müzik dinletisine kadar birçok etkinlik üniversite öğrencileri ve Eskişehirlilerle buluşacak. Hafta, 5 Mayıs Pazartesi günü ‘Bu Yolun Ötesi, Yunus’un Türkçesi’ başlıklı konferansla Yunus Emre Salonu’nda başlayacak. Ardından, 6-16 Mayıs tarihleri arasında Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda ‘Yunus Emre Uluslararası Kaligrafi ve Tipografi Sergisi’ sanatseverlerle buluşacak.

Çeşitli tiyatro, dinleti ve panel programları düzenlenecek

Etkinliklerin en dikkat çekenlerinden biri ise Tiyatro Anadolu tarafından hazırlanan ‘Aşk Neyledi’ adlı tiyatro oyunu olacak. Oyun, 6 Mayıs salı günü ve 9 Mayıs cuma günü Tiyatro Anadolu’nun yeni sahnesinde izleyiciyle buluşacak. 6 Mayıs salı gününün akşamında ise ‘İlahi Nefes: Gönülden Dile Yunus Emre’ başlıklı dinleti Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yunus Emre’yi daha derinlemesine anlamak isteyenler için 7 Mayıs çarşamba günü ‘Yunus Emre’yi Anlamak’ adlı panel düzenlenecek.

Etkinliklere katılım ücretsiz

Tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi öğrencileri için kültürel etkinlik çerçevesinde değerlendirilecek. Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre’nin evrensel mesajlarını sanat ve ilim yoluyla yaşatmayı hedeflediği belirtildi.