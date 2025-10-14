Anadolu Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü arasında, Türk dili ve kültürünü dünyada yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında iş birliği protokolü imzalandığı açıklandı.

Protokol imza töreni, Anadolu Üniversitesi Senato Odası’nda gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, imzalanan protokolün önemine değinerek şunları söyledi, "Yunus Emre Enstitüsü ile daha önce imzaladığımız protokolün kapsamını genişleterek yeni bir ek protokol hayata geçirdik. Türk dili ve kültürünün tüm dünyada daha etkili biçimde yaygınlaşması için yeni adımlar atıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, Türk dili ve kültürünün öğretilmesi ve uygulanması noktasında dünya çapında çok başarılı çalışmalar yürütüyor. Biz de bu iş birliğiyle Açıköğretim Sistemimizi kullanarak hem ulusal hem de uluslararası düzeyde Türk kültürünün, dilinin, gelenek ve göreneklerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Türk dilini, kültürünü ve mirasını tüm dünyada tanıtmayı sürdüreceğiz"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ise, protokolün içeriği ve hedefleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz ve kültürümüz adına uzun vadede önemli başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Anadolu Üniversitesi ile daha önce yaptığımız iş birliğimiz başarıyla devam ediyor ve bugün imzaladığımız ek protokol ile bu iş birliğini daha da güçlendirdik. Amacımız Türk dilini, kültürünü ve mirasını doğru bir şekilde tüm dünyaya tanıtmak. Bu hedef doğrultusunda 70’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Anadolu Üniversitesi ile Avrupa’nın önemli merkezlerinden birinde bu amaç doğrultusunda güçlü bir yapı oluşturduk. İş birliğimizin yeni alanlara da yayılacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Prof. Dr. Abdurrahman Aliy arasında iş birliği protokolü imzalandı.