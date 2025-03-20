Anadolu Üniversitesi ile Güney Film Yapım arasında ’Ulusal Kısa Film Akademisi (UKFA) Projesi İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

Protokol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile UKFA Proje Ortağı ve Güney Film Yapım Şirketi Sahibi Direnç Kıymaç tarafından Rektörlük Senato Odasında imzalandı. UKFA bünyesinde hayata geçirilecek ’Yeni Yüzler, Yeni Fikirler’ projesiyle seçilecek kısa film senaryolarının yapımını gerçekleştirmek üzere film yapım sektörünün profesyonellerinin öğrencilerle buluşacağı belirtildi. Proje çerçevesinde düzenlenecek kısa film senaryo yarışmasında dereceye giren senaryoların usta yönetmenler ve ekipleri gözetiminde öğrencilerin eliyle kısa filmlere dönüşeceği ifade edildi.

Film yapım sektörüne yeni yüzler kazandırılacak

Hem Anadolu Üniversitesi çatısı altında öğrenimlerini gören öğrencileri hem sinema ve televizyon alanındaki duayenlerle buluşarak çalışma hayatına hazırlanacak hem de üniversite kampüsü ve Eskişehir nitelikli kısa film yapımları üreten bir plato haline gelecek. Hayata geçirilecek proje ile yenilikçi, yeni fikirleri olan gençlere hayallerini gerçekleştirme olanağı sunulacak. Aynı zamanda film yapım sektörüne yeni yüzler, yeni senarist, yönetmen, görüntü yönetmeni, oyuncular ve film yapım çalışanları kazandırmak da projenin çıktıları arasında yer alacak.

"Sinema sektörünün önde gelen isimleriyle başarılı işler ortaya çıkaracağız"

Anadolu Üniversitesi olarak sektörle yaptıkları iş birliklerine çok önem verdiklerini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Öğrencilerimizin mezun olmadan önce sektörle tanışmaları çok önemli. Bu çerçevede, bugün protokolünü imzaladığımız UKFA Projesi ile de öğrencilerimiz, aynı zamanda üniversitemizin eski mezunları da olan sinema sektöründeki duayen büyüklerinden eğitim alacak ve mesleki deneyim kazanacak. Bu iş birliği sinema sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz için önemli bir adım olacak. Şu an için bir ilk sayılan bu iş birliğinden yola çıkarak proje ortaklarımızla daha kapsamlı işler de yapacağımıza inanıyorum. Sonuç olarak sinema sektörünün önde gelen isimlerini üniversitemizde ağırlamaktan ve birlikte başarılı işler ortaya çıkaracak olmaktan son derece mutluyum. Bizlere destek sağlayacak olan sektördeki sinema duayenlerimize üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğrencilerimizin çok güzel işler çıkaracağını düşünüyoruz"

UKFA Proje Ortağı ve Güney Film Yapım Şirketi Sahibi Direnç Kıymaç, "Bu proje sayesinde Anadolu Üniversitesi’nde eğitim almakta olan Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerini film yapım dünyasıyla bir araya getireceğiz. Her şeyden önce hazırlanan bu iş birliği çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi’nin verdiği desteğe çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizle yenilikçi fikirler ve doğru senaryolarla, deneyimli bir ekiple çok güzel işler çıkaracağımızı düşünüyoruz. Umuyorum ki öğrencilerimizin elinden çıkacak olan her bir yapım ödüller alacak, festivallerde gösterilecek kıvama gelecektir" şeklinde konuştu.

"Hem öğrencilere hem de sektöre güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum"

Gerçekleştirilecek proje hakkında görüşlerini bildiren Yönetmen, Yapımcı ve Senarist Ömer Vargı, şunları söyledi:

"Bu projeyi eski öğrencilerimden ve çalışanlarımdan Direnç Kıymaç ortaya çıkardı. Üniversitelerdeki eğitimlerin piyasayla bağlantısında somut uygulamalar çok değerlidir. Bu çerçevede, Anadolu Üniversitesi ile ortak gerçekleştirilecek kısa film yarışması projesinin de hem öğrencilere hem sektöre güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum."

"Öğrencileri profesyonel ekip ve ekipmanlar ile sektörle buluşturmak önemli bir adım olacak"

Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak, "Kısa filmlerle yetişmiş okullu bir görüntü yönetmeni olarak bu projeyi çok değerli buluyorum. Her ne kadar sinema bölümünde okuyan öğrenciler eğitim hayatlarında kısa filmler çekseler de sektörle buluşmaları zor olabiliyor. Dolayısıyla profesyonel ekip ve ekipmanlarla öğrencileri sektörle buluşturmak önemli bir adım olacak. Proje çerçevesinde, öğrencilerin çektikleri başarılı filmler dış dünyada görünür olacak, başarıları tescillenecek. Ayrıca sinema sektörü de başarılı stajyerlerle çalışma olanağına sahip olacak" ifadelerini kullandı.

"İletişim Bilimleri Fakültesi’ne ’Ulusal Kısa Film Akademisi’ kurulacak"

Anadolu Üniversitesi öğrencileri için büyük bir fırsat olan iş birliği hakkında görüşlerini dile getiren İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç ise, "UKFA Projesi ile Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde bir Ulusal Kısa Film Akademisi kurulması planlanıyor. Bu proje çerçevesinde, öncelikle bir senaryo yarışması düzenlenecek. Dereceye giren senaryolar projemize dahil olan yönetmenlerin ve profesyonel ekiplerin desteğiyle ve tabii ki öğrencilerimizle birlikte çekilecek. Böylece Anadolu Üniversitesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da sektörle birlikte çalışarak öğrenen ve kendini geliştiren öğrencilerinin kendi kariyerlerini inşa etmelerine destek olacak" diye aktardı.

Protokole Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal Büyük, Rektör Danışmanı ve Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Eskişehir Film Festivali Yönetmeni Doç. Dr. S. Serhat Serter, Yönetmen, Yapımcı ve Senarist Ömer Vargı, Görüntü Yönetmeni Uğur İçbak da katılım gösterdi.