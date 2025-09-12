Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, 12-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen Ampute Futbol Uluslar Liginde mücadele ediyor.

Türkiye ile İtalya arasında oynanacak müsabaka öncesi turnuvanın açılış seremonisi, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde bulunan Yavuz Selim Sahası’nda gerçekleştirildi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

Alpaslan Erkoç: "2002 yılından beri büyük bir gelişim kaydettik"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye olarak 2002 yılından beri büyük bir gelişim kaydettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle engelli camiası olarak adeta çağ atladık. Halkına kendini adayan, engelli kardeşlerine sahip çıkan bir liderimiz var. Ampute futbolunu dünyaya tanıtıyoruz. Bu organizasyonları da ampute futbolunun gelişmesi için yapıyoruz. Turnuvada İtalya, İngiltere ve Polonya ile birlikteyiz. Bizlerden çok memnunlar."

Dünya Ampute Futbol Federasyonu Başkanı Mateusz Widlak ise atmosferin çok güzel olduğuna dikkat çekerek, "2023 yılında düzenlediğimiz organizasyon büyük bir başarıyla sonuçlandı. Şimdi bunun devamını planlıyoruz. 4 farklı ülkede 18 takım mücadele edecek. İlk ayağını Trabzon’da gerçekleştiriyoruz. Sonrasında İspanya, Azerbaycan ve Romanya’da devam edecek. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Metin Genç: "Trabzon, sporun olduğu her yerde olması gereken bir şehirdir"

Trabzon Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un sporun olduğu her yerde olması gereken bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Trabzon, sporun özellikle futbolun olduğu her yerde var olan ve olması gereken bir şehirdir. Bu güzel şehrimiz, uluslararası organizasyonlara da layıkıyla ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahiptir. Uzun süredir Ampute Futbol Süper Ligi’nde Trabzon Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Kulübümüzle şehrimizi temsil ediyoruz. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım: "Turnuva derin bir anlam taşıyor"

Vali Aziz Yıldırım ise turnuvanın önemine değinerek, "Trabzon’da böyle bir şampiyonanın yapılması çok önemli. Tüm misafirlerimizin burada olmaktan mutlu olmasını diliyorum. Bu şampiyona sadece spor müsabakalarıyla sınırlı değil, gönülleriyle ulusları, devletleri ve farklı kültürleri birbirine bağlıyor. Bu anlamda Ampute Futbol Uluslar Ligi, sıradan futbol karşılaşmalarından çok daha farklı ve derin bir anlam taşıyor. Sporcularımızın hayata tutunma noktasında herkesten farklı olmadıklarını ve güçlü bir şekilde mücadele edebildiklerini ortaya koyduklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek

12-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvanın müsabaka programı kapsamında bugün Türkiye ile İtalya karşılaşıyor, saat 17.00’de ise Polonya ile İngiltere oynayacak. Yarın saat 15.00’te Türkiye - Polonya, saat 17.00’de ise İngiltere - İtalya maçları oynanacak. 14 Eylül Pazar günü saat 15.00’te İtalya ile Polonya, saat 17.00’de ise Türkiye ile İngiltere karşı karşıya gelecek.