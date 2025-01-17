İngiltere Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United’da Amad Diallo, 9 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta forma giyen Diallo, takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Beşiktaş’ın anlamaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak. Beşiktaş’ın anlamaya vardığı Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’i taşıyan uçak, bugün 14.00 - 15.00 saatleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacak.

İngiltere Premier Lig’de son olarak Southampton’ı 3-1 yenerek puanını 26’ya yükselten Manchester United’da genç oyuncu Amad Diallo, performansıyla ön plana çıkıyor. Southampton karşısında 12 dakikada hat-trick yaparak takımını galibiyete taşıyan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 9 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.

Manchester United’ın bu sezon en golcü ismi konumunda

Amad Diallo, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 9 golle Manchester United’ın en golcü ismi olmayı başardı. Fildişi Sahili oyuncu, 8 gollü Alejandro Garnacho ve 7 gollü Bruno Fernandes’i geride bıraktı. Diallo, verdiği 7 gol pasıyla da Manchester ekibinde 11 asist üreten Bruno Fernandes’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Kaynak: iha