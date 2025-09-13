Gaziantep’te alzaymır ve demans hastaları Moral Evi’nde uygulanan müzikli terapi ile moral ve motivasyon depoluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait Moral Evi’nde alzaymır ve demans hastalarının sosyal hayata katılmaları, zihinsel aktivitelerini artırmaları ve tedavilerine katkı sağlaması amacıyla müzik kursu açıldı.

Alzaymır hastalığının ilerlemesinin durdurulması ve yaşlıların keyif dolu vakit geçirmesine katkı sunan hizmetlerin verildiği Moral Evi’nde spordan sanata, müzikten el sanatlarına, dil eğitiminden ve el işi kursularına kadar birçok farklı alanda kurslar düzenleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2018 yılında kurulan Alzaymır Hasta Ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezine (Moral Evi) gelen yaşlılar, merkezde gün boyu sağlıklı, keyif ve huzur dolu vakit geçiriyor.

Merkezdeki müzik kursuna katılan alzaymır ve demans hastası yaşlılar, şarkılar eşliğinde darbuka gibi müzik aletlerini çalıp hoş vakit geçiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Alzaymır Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi’nde uygulanan müzikli terapi ile hastalar moral ve motivasyon depoluyor. Müzikli terapi sayesinde hem eğlenen hem de moral bulan yaşlılar, usta öğreticiler tarafından seslendirilen şarkılara eşlik edip stres atıyor.

Yaşlıların grup halinde ve bireysel şekilde eşlik edebilecek türden müziklerin seçildiği kursta doyasıya eğlenen yaşlılar, günün sonunda merkezden mutlu ayrılıyor. Müzikle terapi gören yaşlılar, merkezde sosyalleşme imkanı da buluyor.

Sanatın iyileştirici gücünün yöntem olarak kullanıldığı merkezde gün boyu keyif ve huzur dolu vakit geçiren yaşlılar, müzik dersinde doyasıya eğleniyor. Müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen yaşlılar, müzikle terapi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Müzik öğretmeni Mehmet Duman, müzik eşliğinde şarkı ve türküler seslendiren yaşlıların, kursta eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

Yaşlılara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Duman, "Bu kursta yaşlılarımızla müzik eşliğinde vakit geçiriyoruz. Yaşlılarımızın sevdikleri şarkılara eşlik ediyoruz. Yaşlılarımızın eski hatıralarına gidiyoruz. Bireysel düzeyde seviyelerini artırmış oluyoruz. Enstrüman çalışmalarımız var. Ritimsel faaliyetlerimiz var. Eğlenceli faaliyetler yapıp ulu çınarlarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlıyoruz" dedi.

Müzik terapisinin alzaymır ve demans hastalarına iyi geldiğini belirten Duman, "Müzik kursunun yaşlılarımıza çok faydası oldu. Hastalarımız ve yaşlılarımız buradan mutlu ayrıldığı için sonuç itibariyle müzik kursu kendilerine de iyi gelmiş oluyor. Müzik ruhun gıdasıdır diye bilinir. Osmanlı döneminde çoğu hastalığın aslında makamsal olarak tedavi olduğu bilinir. Bizde müzik ile yaşlılarımızı tedavi etmeye çalışıyoruz. Bu kursta daha çok hareketli eserlerimizi seslendirerek yaşlılarımızın buradan mutlu ayrılmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Müzik kursunda doyasıya eğlendiklerini ve kursun çok faydasını gördüklerini belirten alzaymır ve demans hastası yaşlılar ise Moral Evi’nde hayat bulduklarını ve aldıkları tüm eğitimlerden memnun olduklarını, özellikle müzik kursunda çok eğlendiklerini dile getirdiler.