S.S. Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, ayda 150 bin ile 175 bin kişiyi ücretsiz şekilde taşıdıklarını belirterek, Kastamonu Belediyesi’nden destek beklediklerini söyledi.

S.S. Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, İşletme Binası önünde basın açıklamasında bulundu. Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı’nın 2 Eylül 2025 tarihli belediye meclisi toplantısında yaptığı açıklamalara cevap veren Tiryakioğlu, 40 yıldır Kastamonu halkına hizmet verdiklerini kaydetti.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı’nın 2 Eylül’de belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, halk otobüsü yönetim ve denetim kurulunu hedef alan bir konuşma yaptığını hatırlatan Tiryakioğlu, "Bizler, Kastamonu’da 40 yıldır hizmet veren halk otobüsleri esnafları olarak yıllardır bu şehre hizmet etmenin onurunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Halk otobüsü esnafları olarak bu basın açıklamasını Belediye Başkanımızın 2 Eylül tarihindeki Kastamonu Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında halk otobüsleri yönetim ve denetim kurullarını hedef olarak gösterdiği için elzem olmuştur. Bizler halk otobüsü esnafları olarak 130 üyesi, 120 çalışanı ve ailelerini sayarsak bin kişilik bir topluluğuz. Bizlerin ne Kastamonu Belediyesi ile ne de Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile şahsi bir sorunumuz yoktur. Belediye Başkanımızın meclis toplantısında ifade ettiği gibi yönetimden kaynaklı değildir. Bu akşam burada gördüğünüz üyelerimiz çalışanlarımızın tek yürek olduğu bir durumdur ve bizler halk otobüsleri esnafları olarak dertlerimizi ve sıkıntılarımızı kooperatif üyelerinin bize verdiği temsil hakkını kullanmak defaten yazılı ve sözlü olarak Belediye Başkanımız Hasan Baltacı’ya ilettik. Fakat aradan geçen 1,5 yıllık zamanda hiçbir sorunumuza çözüm getirilmedi. Zaten son demlerini yaşayan halk otobüsü esnaflarının üzerine bir yenisini daha eklemek istediğinden dolayı bu durma gelmiştir" dedi.

Pandemi döneminde mazot parasını kendi ceplerinden vererek Kastamonu halkına hizmet ettiklerini belirten Tiryakioğlu, "Bizler, pandemi döneminde bırakın para kazanmayı mazot parasını cebimizden vererek hizmet vermeye devam ettik. Pandemi döneminden bu zaman kadar en çok değer kaybeden, en çok zarar çeken şoför esnafı olmuştur. Çok değerli Kastamonu halkı, ayda 150 bin ile 175 bin kişilik ücretsiz taşıma yapmaktayız. Buda kooperatif üyelerimize üye başına aylık 30 bin civarında bir yük yükleniyor. Bizler, halk otobüsü esnafları olarak ücretsiz taşımalarla ilgili gelir desteği yapılmasını istiyoruz. Belediye Başkanımızın bizlerden uygulamak istediği talepleri 130 adet kooperatif üyesi olarak kabul etmiyor ve edilmesi de mümkün değildir. Bizler halk otobüsü esnafları olarak yetkililerimizden bizlerin bu sorunlarını çözmesini talep ediyoruz. Bizler 40 yıldır Kastamonu’ya hizmet veren esnaflar olarak halkımıza karşı kusurlarımız olmuştur. Hata ve kusurlarımızdan dolayı Kastamonu halkından özür dileriz. 40 yıldır Kastamonu halkından çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını kazandık. Bizler halk otobüsü esnafları olarak Kastamonu halkını asla zor duruma düşürecek bir girişim yapmayız. Bizler gece gündüz demeden, kar kış demeden hizmet verdik. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz. Allah rızka kefildir" diye konuştu.

Ücretsiz taşınan yolcular hakkında bilgi veren Tiryakioğlu, "Çok değerli Kastamonu halkı, değerli basın mensupları, ayda 150 bin ile 175 beş bin kişilik ücretsiz taşıma yapmaktayız. Buda kooperatif üyelerimize üye başına aylık 30 bin lira civarında bir yük yükleniyor. Bizler halk otobüsü esnafları olarak ücretsiz taşımalarla ilgili gelir desteği yapılmasını istiyoruz. 2024 verilerine baktığımızda 60 araçta şoför çalışmakta. Şoför çalıştıran arkadaşımıza yıl bazında hesap ettiğinizde 10 bin lira para kalıyor. Bu parayla bu işi yürütmek kolay değil" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyesi tarafından sisteme 10 yeni aracın dahil edilmek istendiğini belirten Tiryakioğlu, "Kastamonu Belediyesi 10 aracı sistemimize dahil etmek istiyor. Araçlar 8 saat çalışacak diyorlar. Bizim araçlarımız 18 saat çalışıyor. Hak ediş herkese eşit olarak dağılım olacak diyorlar. Bunu hangi esnaf kabul eder. Belediye Başkanımızın uygulamak istediği talepleri 130 kooperatif üyesi olarak kabul etmiyoruz, edilmesi de mümkün değildir" dedi.