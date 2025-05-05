Erzurum’da Alvarlı Efe Hazretleri’ni anma programı düzenlendi.

Pasinler Kaymakamlığı ve Pasinler Belediyesinin iş birliğiyle, Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen programda; Erzurum’un yetiştirdiği büyük âlim ve mutasavvıf Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi Hazretleri, dualarla yâd edildi.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Göktaş, Alvarlı Efe Hazretleri’nin hayatı ve felsefesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Program, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Musiki Topluluğu tarafından, Alvarlı Efe Hazretleri’nin eserlerinden oluşan musîki konseriyle sona erdi.