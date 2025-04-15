Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Zafertepe Çalköy Ortaokulu’nda kariyer yolculuğu başladı. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler kendilerini ve meslekleri tanıyor.

Zafertepe Çalköy Ortaokulundaki etkinlik çerçevesinde, öğrencilerin kişisel ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri amacıyla Mesleki Eğilim Belirleme Testi uygulandı. Öğrenciler testleri dikkatle tamamlarken, mesleki yönelimleriyle ilgili ilk farkındalık adımlarını atmış oldular.

Etkinliğin yürütücülüğünü yapan Rehber Öğretmen Ayşenur Osal, uygulama sonrasında öğretmenlerle bir araya gelerek öğrencilerin sonuçlarını değerlendirdi. Yapılan istişarelerde, öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda nasıl yönlendirilebileceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Zafertepe Çalköy Ortaokulu’nda düzenlenen anlamlı etkinlik, öğrencilerin geleceklerini planlarken kendilerini daha iyi tanımalarını sağladı. Öğrencilere, bilinçli meslek seçiminin önemi vurgulanarak kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapma imkanı sunuldu.