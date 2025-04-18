Altıntaş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri çerçevesinde "Kurtuluştan Egemenliğe" temalı çocuk söyleşisi düzenlendi.

Şehit Polis Elvan Özbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen tarih ve vatan sevgisini öğrencilerle buluşturan etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Şube Müdürü Uğur Alıç, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Söyleşinin konuğu olan 100. Yıl Tarih, Kültür, Sanat ve Fotoğraf Derneği Başkanı Yaşar Saygılı, Kurtuluş Savaşı yıllarına dair belge ve görseller eşliğinde öğrencilere dönemin ruhunu aktardı. Etkinlik çerçevesinde ayrıca savaş dönemine ait orijinal materyaller ve objeler öğrencilere tanıtıldı. Saygılı’nın koleksiyonundan sunulan mermi kovanları, tel parçaları ve askeri malzemeler, öğrencilere tarihi somut olarak deneyimleme fırsatı sundu.

Katılımcılar arasında asker kıyafeti ile yer alan bir gazi, geçmişten bugüne bir köprü kurulmasına katkı sundu. Söyleşi sonrasında soru-cevap bölümüyle öğrenciler merak ettikleri konuları Yaşar Saygılı’ya yöneltti.

Program sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden tarafından konuşmacıya teşekkür plaketi takdim edilirken, günün anısına kitap ve belge takdimleri gerçekleştirildi.