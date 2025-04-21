Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İTO Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi koordinesinde düzenlenen "Hacivat ve Karagöz" oyunu izleyicilerle buluştu.

Şehit Polis Elvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe, Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, Şube Müdürü Serdar Koyuncu, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden biri olan Hacivat ve Karagöz oyunu, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Gösteri boyunca hem eğlenen hem de kültürel değerlerle buluşan öğrenciler, unutulmaz bir gün yaşadı.

Program sonunda, etkinliğe katkı sağlayan öğrenciler Remziye Hodul ve Zeliha Ayaz’a Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Murat Okumuş’a İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden ve Şube Müdürü Serdar Koyuncu tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.