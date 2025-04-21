Merkezefendi Belediyesi tarafından 9-10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ’Girişimci Kadınlara Destek Günleri’nde daha önce stant açmamış olan kadın girişimciler için başvurular başladı.

İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Daha önce birçok kez düzenlenen ‘’Girişimci Kadınlara Destek Günleri’ aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Daha önce stant açmamış girişimci kadınlar ile Merkezefendi Kültür Merkezi’nde 9-10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan kontenjanla sınırlı festivalde yer almak isteyen girişimci kadınlar başvurularını 21-22 Nisan tarihlerinde Sanat Merkezi’nden yüz yüze yapabilecek.

Başvuru kriterleri Aralık 2024’te el emeği festivalinde al sat ürünü satan kadınların katılmamış olması, hazır ürün satıyor olmak, başvuruya gelirken yanında en az 5 ürün getirmek ve gıda kategorisinde başvuru alınmayacağı belirtildi.

"Girişimci kadınlarımıza destek oluyoruz"

Girişimci kadınlara her zaman destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadınlarımızın; mutlu, huzurlu ve sosyal olduğu bir ilçe için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. ‘’Girişimci Kadınlara Destek Günleri’nde daha önce stant açmamış olan girişimci kadınlarımız için başvurular başladı. Birbirinden keyifli etkinliklerin olduğu festivalimiz ile hem kadınlarımıza destek oluyor hem de bir arada olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.