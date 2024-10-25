Aydın’ın Didim ilçesinde ’hamsi avcılığı’ çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı tekneleri tek tek kontrol edildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri, Taşburun limanı ve Altınkum iskelesinde denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan hamsi kotası talimatı gereğince yapılan denetimlerde, balıkçı tekneleri ve su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmelerde incelemelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerle hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avlanmayı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumak amaçlanırken, hamsi kotası uygulamasıyla da balık stoklarının korunması hedefleniyor. Ayrıca yapılan kontrollerde balıkçı teknelerini tek tek kontrol eden ekipler, balıkçılara da belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi zorunluluğunu hatırlatarak bilgilendirmelerde bulundu. Balık avı sezonunun başlamasıyla beraber denetimlerin ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Taşburun limanı ve Altınkum iskelesi karaya çıkış noktasında 1380 sayılı su ürünleri kanunun kapsamında hamsi avcılığı ve kontrolüne yönelik ilçe müdürümüz Alamettin Hatipoğlu’nun da katılımıyla denetim ve kontrol faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Balıkçılara 6/1 numaralı ticari amaçlı ürünlerini düzenleyen tebliğler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" ifadeleri yer aldı.