Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Altınkent Ortaokulu, uluslararası ortaklarıyla birlikte yürüttüğü Erasmus+ KA210 projesi İtalya Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 100 tam puan alarak kabul edildi.

Proje, sürdürülebilirlik konusuna dikkat çekerken, eğitim alanında uluslararası iş birliğini güçlendirme amacını taşıyor. Toplamda 60 bin Euro bütçeye sahip olan proje, 2025 yılı içinde tamamlanacak. Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Okulumuzun bu başarıda yer almasından büyük gurur duyuyoruz. Proje yazma sürecindeki üstün gayretlerinden dolayı öğretmenimiz Abdullah Işık’a özel olarak teşekkür ediyorum. Bu proje, hem okulumuz hem de ülkemiz adına önemli bir kazanım olmuştur” ifadelerini kullandı. Proje, öğrencilere sürdürülebilirlik bilinci aşılamanın yanı sıra, uluslararası tecrübe kazandırarak kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.