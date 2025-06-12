Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, üretimin merkezinde yer almanın ötesine geçerek estetik, kültür ve aidiyet duygusunu ön plana çıkaran bir projeye daha imza attı. Şehrin köklü kültürel mirasını sanayi sokaklarına taşıyan bu uygulama, sanayi alanlarına değer katan örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

Bölge genelinde sıklıkla rastlanan standart yön levhalarının ötesine geçilerek, Kütahya’nın simgesi olan çini sanatından ilham alınarak tasarlanan özel çini motifli cadde tabelaları, Kütahya OSB’nin sokaklarında yerini aldı.

Toplam 22 caddeye 46 adet tabela yerleştirilen proje kapsamında, her bir tabela yalnızca yön göstermeye hizmet etmekle kalmıyor; aynı zamanda geçmişle geleceği buluşturan bir kimlik sunuyor.

Bu projeyle birlikte Kütahya OSB, sadece üretime değil; şehrin ruhunu yansıtan, aidiyet hissi güçlendiren ve sanayiye yeni bir soluk getiren çevresel dokunuşlara da öncülük etmeye devam ediyor.