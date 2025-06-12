Kızılay’ın gezici kan bağışı tırı, kan stoklarına destek olmak amacıyla Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlardan kan bağışı kabul ediyor.
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Dün itibarıyla bağış kabulüne başlayan tırda, sabah 11.30’dan akşam 18.30’e kadar kan bağışında bulunmak mümkün. Cuma günü ise Kızılay gezici tırın porselen fabrikası ve aynı gün Zafer Meydanı Vazo önünde bulunacağı öğrenildi.
Kaynak: İHA