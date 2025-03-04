Altekma, Efeler Ligi’nde bitime 2 hafta kala play-off’a kalmayı garantiledi.

Bir sezonluk aranın ardından döndüğü Efeler Ligi’nde bitime 2 hafta kala play-off’a kalmayı garantileyen Altekma’da büyük bir sevinç yaşanıyor. ’Son topa kadar mücadele’ sloganıyla verimli bir sezon geçiren İzmir ekibi, 22 maçta elde ettiği 12 galibiyet ve topladığı 36 puanla son 2 haftaya 7. sırada girdi. İlk 8 takımın play-off oynayacağı ligde son 2 maçta Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacak olan Altekma, bu müsabakalarda da hata yapmayıp normal sezonu kapatmayı hedefliyor.

Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başcı, yeniden döndükleri Efeler Ligi’nde yine ses getiren bir takım olduklarını ifade etti. Şimdiden önemli bir başarıya imza attıklarını söyleyen Başcı, "Sezon başında takım planlamamızı doğru yaptığımız, bitime 2 hafta kala play-off hedefine ulaşmamızla belgelendi. Bizden yüksek bütçeli takımlara karşı başarıyla mücadele ettik. Taraftarlarımız da bizleri yalnız bırakmadı ve bu sayede de güzel bir sezon geçiriyoruz. Kalan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Play-off’ta da yine son topa kadar mücadelemizi sürdürüp sezonu zirveye en yakın yerde bitirmek istiyoruz. Tüm taraftarlarımızı play-off maçları öncesi cumartesi günü evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçında yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.