İzmir’in Aliağa ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, ölümünün 28. yıldönümünde anıldı.

Aliağa Merkez Camii’nde cuma namazının ardından okutulan mevlitte, merhum Türkeş için dualar edildi. Demokrasi Meydanı’nda yapılan lokma hayrında ise katılımcılara lokma ikram edilerek, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Etkinlikler, MHP Aliağa İlçe Başkanlığı’nda Kuran-ı Kerim tilavetiyle son buldu.

MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, ülkücü hareketin öncüsü, yaşamını milletine hizmete ve Türk dünyasının birlik beraberliği mücadelesine adayan Milliyetçi Hareket’in lideri Alparslan Türkeş’i, vefatının 28. yılında saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Aydemir, "Dün emrindeydik, bugün izindeyiz, yarın ise Hak nasip ederse yanında olacağız. Onun fikirleri bizlerle birlikte yaşamaya devam edecektir. Mekanı cennet olsun" dedi.

Anma programına Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Yaşar Demir, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Çağatay Ulu, Türk Eğitim Sen İlçe Başkanı Ahmet Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı