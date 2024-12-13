Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan S.K. idaresindeki 26 TP 466 plakalı otomobil, İkiztepe mevkisinde önünde seyir halinde olan S.Y.’nin kullandığı 57 AE 040 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 26 TP 466 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.B. (15) yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, 26 TP 466 plakalı araç sürücüsü S.K.’nin 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.