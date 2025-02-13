Aliağa Belediyesi, çevreye duyarlı doğa dostu nesillerin yetişebilmesi amacıyla okullarda düzenlediği sıfır atık konulu seminerlerine devam ediyor. Gazi Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda, çevre bilincini artıracak bilgiler öğrencilere görsel sunumlar ve interaktif yöntemlerle aktarıldı.

Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından verilen seminerde birim müdürü çevre mühendisi Ozan Turan, öğrencilere sıfır atığın çevreye olan etkisi ve önemi hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Geri dönüşüm ve çevre temizliği konusundaki bilgilerin yer aldığı sunumda; Sıfır Atık Nedir? Atık Türleri Nelerdir? Çöpler Ayrıştırılmazsa Ne Olur? Atık Yönetimi Nasıl Olmalı? Toplanan Atıklara Ne Oluyor? gibi konular işlendi. Günlük hayatta plastik malzeme kullanımının azaltılması, doğaya zarar vermeyen geri dönüştürülebilir ürünlerin tercih edilmesi gibi alışkanlıkların çevreye olumlu etkilerinin olabileceğine dikkat çekildi. Ardından, Aliağa Belediyesi’nin sıfır atığın yaygınlaşması için kentin farklı noktalarında konumlandırdığı Geri Dönüşüm Kumbaraları, Sıfır Atık Noktaları, Mobil Atık Getirme Merkezi gibi çalışmalardan da bahsedilerek öğrenciler tarafından kullanılması için teşvik edildi.

Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ozan Turan: "Geleceğin yetişkinlerini bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"

Sunumu gerçekleştirilen Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ozan Turan, sunumun amacı hakkında şunları söyledi: "Sıfır atık sürekli unutulan bir konu. Bu konunun artık düşünmeden harekete geçilecek seviyeye gelmesi lazım. Bizler de bu sunumla sıfır atık ve geri dönüşüm ile alakalı geleceğin yetişkinlerini bilinçlendirmeyi, sıfır atık felsefesinin onların hayatının olağan akışı içerisinde normalleşmiş birey davranışı haline getirmeyi hedefliyoruz. Sıfır Atık konusunda bilgilendirme semineri talep eden tüm okullarımıza ulaşmaya devam edeceğiz"