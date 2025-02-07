Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak olan hakem Ali Şansalan, iki takımın maçını 4. kez yönetecek.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakada Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Candaş Elbil ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Süper Lig’de 8 yıldır görev alan Ali Şansalan, iki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmayı yönetti. Söz konusu maçlarda kırmızı-beyazlılar 2 kez galip gelirken, 1 maçı da Beşiktaş kazandı.

Ali Şansalan’ın yönettiği Sivasspor - Beşiktaş maçları şöyle:

Beşiktaş: 1 - Sivasspor: 2

Beşiktaş: 3 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 0