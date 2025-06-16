Hatay’da çıkan yangında alevler içinde kalan yavru serçe, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak can suyu verildi.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde yaşandı. Kısa sürede anızlık alanda büyüyen alevler, ağaçlık alana sirayet etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yanan bölgede serçe yavrusu fark edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan serçeye can suyu verilerek müdahalede bulunuldu. İtfaiye personeli davranışıyla takdir topladı.
Kaynak: İHA