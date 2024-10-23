UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg maçını RAMS Park’ta takip etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında İsveç takımı Elfsborg ile karşı karşıya gelirken, bu müsabakayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti. Ceferin, maçı protokol tribününde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile birlikte izledi.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.