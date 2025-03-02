Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) tarafından 200 milyon TL harcanarak yapılan Avşar Barajı-Alaşehir arası boru hattını yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Öküzcüoğlu, Çataltepe mevkiinde yapılan çalışmalarda, yetkililerden bilgiler aldı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yıllardır yaşanan su sorununu çözüme kavuşturmak için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. 17 kilometrelik boru hattıyla ilçeye sağlıklı ve kesintisiz su getirmek için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, çelik boru hattının tamamlanmasıyla Alaşehir’e saniyede 200-210 litre arasında su akacağını belirtti. Saniyede 200-210 litre su miktarının da Alaşehir için yeterli olduğunu ve Alaşehir’in ihtiyacını karşılayabileceğini anlatan Öküzcüoğlu, çelik boru sisteminin Türkiye’de uygulanan son sistem olduğunu ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 milyon TL’lik harcanarak yapıldığını ifade etti. Toplam 17 kilometrelik boru hattının 13 kilometrelik kısmının tamamlandığı öğrenildi.

Ramazan ayında da çalışmalar devam ediyor

Çalışmaların Ramazan ayında da devam ettiğini kaydeden ve vatandaşların Ramazan ayını kutlayan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüolu, "Ramazan ayı maneviyatı güçlü bir ay. Ramazan ayında yaptığımız ibadetler, tuttuğumuz oruçlar, kıldığımız namazlar inşallah kabul olsun. Ayrıca toplumsal ve ailevi birlikteliği güçlendiren bir aydayız. İftar sofralarında bir araya geleceğiz, inşallah hep beraber olacağız. Ramazan Ayı’nın ilk gününde de biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çataltepe mevkiinden itibaren yeni hastanemizin olduğu bölgeye kadar ana su boru hattımızda boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 13 kilometre boru hattımız tamamlandı. 3 - 3,5 kilometre daha döşenecek mesafe var. Boru döşeme tamamladıktan sonra asbestli borulardan kurtulacağız ve asbest borulardan su içmeyeceğiz." dedi.

"Çelik borulardan tertemiz su akacak"

Boruların döşenmesinin tamamlanmasından sonra artık Alaşehir’in suyunun çelik borulardan tertemiz akacağını kaydeden Başkan Öküzcüoğlu, "Avşar Barajı bölgesinde tepeye 7 bin 500 tonluk depo yaptık. Sularımız o depoya pompalanacak, depo dolduktan sonra 17 kilometrelik boru hattından kendi cazibesiyle Alaşehir’e ulaşacak. Bundan sonra oralardaki arızalardan, elektrik kesilmelerinden, Alaşehirimiz etkilenmeyecek. Daha önceden 18 saat susuz kalan mahallelerimiz oluyordu, bir saatlik arızamız yaklaşık bir mahalleyi bir gün boyunca susuz bırakıyordu. Yapılan bu depo sayesinde, artık o kesintiler olmayacak, ayrıca yolda yüzde 40’lık bir su kaybımız vardı, artık kayıp - kaçaklar da önlenmiş olacak. Alaşehir’in 20 yıllık su sorunu, kanayan yarası kapanmış olacak. İnşallah bu yaz yeni borularımızdan Alaşehir’e suyumuz ulaşmış olacak." şeklinde konuştu.

Saniyede 200-210 litre su akacak

Boruların döşenmesinin tamamlanmasından sonra, çelik borulardan saniyede 200 - 210 litre su akacağını kaydeden Başkan Öküzcüoğlu şunları söyledi: "Saniyede 200-210 litre akacak olan su ilçemize hayli hayli yeterli olacak. Alaşehirimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesile ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Yaptıkları yatırım küçük bir yatırım değil en az 200 milyonluk bir yatırımı Alaşehir’e kazandırmış oluyoruz. Bu sistem Türkiye’de uygulanan yeni bir sistem. İnşallah bundan sonra bu sitemle kayıp ve kaçak olmadan suyumuzu kullanacağız."